Подробности ночной гибели пешехода в Ижевске сообщили в ГИБДД

Опубликована: Сегодня 16:31



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что ДТП произошло в темное время суток, а на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.