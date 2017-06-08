Подробности ночной гибели пешехода в Ижевске сообщили в ГИБДД

Опубликована: Сегодня 16:31

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Водитель автомобиля "Рено" – мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на пешехода – женщину 1980 года рождения, переходившую проезжую часть дороги вне  по улице Новоажимова. Как уточнили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 7 июня в 22.23 около дома №13 по улице Новоажимова.

В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия. В ГИБДД отметили, что ДТП произошло в темное время суток, а на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.


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