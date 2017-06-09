В Ижевске компания парней устроила пьянку, забравшись в чужой автомобиль

Опубликована: Сегодня 17:21



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«В процессе распития один из них похитил две пары солнцезащитных очков, флэш-карту, автомобильное зарядное устройство для телефона и туалетную воду. Ущерб составил 4 000 рублей», сообщили в пресс-службе Управления МВД России по г. Ижевску.В ходе осмотра салона автомобиля полицейские изъяли следы рук и по специализированной базе установили личность одного из молодых людей. Позже был установлен и подозреваемый в краже имущества, 26-летний местный житель.По факту кражи возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.