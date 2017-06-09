С 1 июля в России можно получить скидку на новый автомобиль до 12,5%

Опубликована: Сегодня 18:15

фото: Cherlock.ru
С 1 июля 2017 года в России стартует комплекс новых программ по поддержке российского автопрома. Об этом пишет информагентство «Сусанин» после прошедшего 7 июня совещания в Минпромторге. Сообщается, что на реализацию пакета помощи автопроизводителям до конца года будет выделено 7,5 млрд рублей.

В частности, с 1 июля начнут действовать ранее проанонсированные Минпромторгом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним покупатели первой в своей жизни легковушки, а также авто для семьи, где есть двое малолетних детей, получат скидку в 10% от стоимости машины.

Также заработают лизинговые программы «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для фермеров и хозяйств) и «Свое дело» (поддержка продаж легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). По данным программам предполагается увеличить субсидируемый процент с заявленных ранее 10% до 12,5%.

В Минпромторге рассчитывает, что в результате внедрения данных мер и влияния иных факторов выпуск машин в России по итогам года увеличится на 8%. Всего в 2017 году на поддержку автопрома в федеральном бюджете предусмотрено 62,3 млрд рублей. По расчетам ведомства, это поможет автопроизводителям реализовать 737 тысяч единиц техники


Теги
СКП ремонт Балезино Ижавто армия убийство Интернет молодежь погода полиция финансы звезда дети МЧС правительство строительство туризм США ГЖД ГИБДД конкурс Игра зоопарк рейтинг спортсмен ЖКХ долг праздник технологии выставка штраф пристав музыка видео медицина занятость МВД школа бюджет ИжГТУ Владимир Путин религия выборы физкультура преступление мода суд торговля фестиваль депутат Украина оружие безопасность Россия вода свадьба хоккей терроризм банк телевидение животные Ува Удмуртия алкоголь Завьялово транспорт Москва ветеран Малая Пурга семья розыск бизнес здоровье наркотики Новый год/Рождество Александр Волков Ижевск Сарапул инвалид футбол пенсия Глазов прокуратура лес Дмитрий Медведев Госсовет УР Можга кино Голливуд творчество природа образование пожар траур ДТП самолет дороги Воткинск промышленность СМИ
Все теги
Яндекс.Погода