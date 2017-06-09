С 1 июля в России можно получить скидку на новый автомобиль до 12,5%

Опубликована: Сегодня 18:15



фото: Cherlock.ru фото: Cherlock.ru

В частности, с 1 июля начнут действовать ранее проанонсированные Минпромторгом программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По ним покупатели первой в своей жизни легковушки, а также авто для семьи, где есть двое малолетних детей, получат скидку в 10% от стоимости машины.Также заработают лизинговые программы «Русский тягач» (субсидирование покупки грузовиков), «Русский фермер» (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей и грузовиков для фермеров и хозяйств) и «Свое дело» (поддержка продаж легких коммерческих автомобилей для малого и среднего бизнеса). По данным программам предполагается увеличить субсидируемый процент с заявленных ранее 10% до 12,5%.В Минпромторге рассчитывает, что в результате внедрения данных мер и влияния иных факторов выпуск машин в России по итогам года увеличится на 8%. Всего в 2017 году на поддержку автопрома в федеральном бюджете предусмотрено 62,3 млрд рублей. По расчетам ведомства, это поможет автопроизводителям реализовать 737 тысяч единиц техники