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В Удмуртии с начала года 68 отравлений алкоголем закончилось летальным исходом
Опубликована: Сегодня 08:30 За 5 месяцев 2017 года в Удмуртской Республике от отравления алкогольной продукцией пострадали 166 человек (на 56,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из них 68 отравлений закончилось летальным исходом (на 53% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Специалисты регионального Роспотребнадзора провели 20 проверок предприятий, реализующих спиртосодержащую продукцию. По результатам проверок составлено 9 протоколов об административном правонарушении.
Нарушения выявлены в 11 предприятиях: ИП Мерзлякова М.Н. (г. Ижевск); гр. Алиев С.А. оглы (г. Ижевск); ИП Мустафаев Э.Б. оглы (г. Ижевск); ИП Рустамов Н.М. оглы (г. Ижевск); ИП Стрелкова А.Л. (УР, Шарканский район, д. Б. Билиб, ул. Верхняя, д.1); ИП Миронова Л.М. (г. Сарапул); ИП Ахматгараев Р.Т. (г. Сарапул); ИП Ахундов Х.И. (г. Сарапул); ИП Латыпов Ф.Ф. (г. Сарапул); ИП Полякова Л.М. (УР, Увинский р-он, с. Нылга); ИП Ежова Е.В. (г. Ижевск).
По состоянию на 5 июня текущего года всего с момента выхода постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (с 27.03.2017) в республике выявлено 743 штуки (80,6 литров) запрещенной к продаже спиртосодержащей непищевой продукции.
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