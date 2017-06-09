Житель Кизнера на 2,5 года попал в тюрьму, два раза покушав в чужом доме

Опубликована: Сегодня 09:16



фото: Blackpics.ru фото: Blackpics.ru

Следствие установило, что 5 и 12 декабря 2016 года мужчина проник в дом по ул. Советской поселка Кизнер, где похитил продукты питания на общую сумму около 1 тыс. руб. Как пояснил позже 57-летний обвиняемый, это произошло из-за желания поесть. Его осудили по двум эпизодам п. «а» ч.3 ст. 158 (кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная с незаконным проникновением в жилище).