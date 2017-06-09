Сезон навигации в Удмуртии открывается 11 июня

Опубликована: Сегодня 10:55



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Управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, разрешается лицам, имеющим документы на право управления данным типом судна. Категорически запрещено управлять любым видом водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.Напомним, что к маломерным судам относятся:ГидроциклыМоторные лодки;Катера;Гребные лодки;Байдарки;Надувные лодки и катамараны;Парусные суда;Хаусботы (плавучие дома и дачи).«Большую обеспокоенность у инспекторов ГИМС вызывают лодки из ПВХ, большинство из которых не подлежат государственной регистрации. Тем не менее, такие лодки являются маломерными судами и правила пользования и правила плавания они обязаны выполнять. Ведь именно на лодках из ПВХ рыбаки чаще всего стоят на судовом ходу, за что порой расплачиваются жизнью», - уточнили представители МЧС.