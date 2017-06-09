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Сезон навигации в Удмуртии открывается 11 июня
Опубликована: Сегодня 10:55 Сезон навигации для плавания на маломерных судах на водных объектах Удмуртии открывается 11 июня. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону напоминает, что эксплуатация маломерных судов разрешается после регистрации их в Государственной инспекции по маломерным судам, нанесения идентификационных номеров, освидетельствования инспекторами ГИМС. При эксплуатации необходимо соблюдать установленные нормы и технические требования по пассажировместимости, оснащенности, грузоподъемности, предельной мощности двигателей.
Управлять маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, разрешается лицам, имеющим документы на право управления данным типом судна. Категорически запрещено управлять любым видом водного транспорта в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, что к маломерным судам относятся:
Гидроциклы
Моторные лодки;
Катера;
Гребные лодки;
Байдарки;
Надувные лодки и катамараны;
Парусные суда;
Хаусботы (плавучие дома и дачи).
«Большую обеспокоенность у инспекторов ГИМС вызывают лодки из ПВХ, большинство из которых не подлежат государственной регистрации. Тем не менее, такие лодки являются маломерными судами и правила пользования и правила плавания они обязаны выполнять. Ведь именно на лодках из ПВХ рыбаки чаще всего стоят на судовом ходу, за что порой расплачиваются жизнью», - уточнили представители МЧС.