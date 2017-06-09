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В Удмуртии полицейскими изъято свыше 60 тонн немаркированной алкогольной продукции
Опубликована: Сегодня 11:40 В Удмуртии полицейскими изъято свыше 60 тонн немаркированной алкогольной продукции.
"Сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в изготовлении и реализации на территории Удмуртской Республики немаркированной алкогольной продукции – водки, коньяка и иных спиртосодержащих напитков", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По местам жительства, в складских и арендованных промышленных помещениях полицейскими изъято около 62 тысяч литров немаркированного спирта и спиртосодержащей жидкости, оборудование, этикетки, тара, наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму свыше 11,4 млн рублей. Для вывоза изъятого контрафактного алкоголя и оборудования понадобилось 10 грузовых автомобилей.
Следственным отделом СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Предполагаемый организатор указанной противоправной деятельности – 35-летний предприниматель – заключен под стражу.
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