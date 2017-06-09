Военная игра «Зарница» прошла среди воспитанников кадетских классов школ Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:28



фото: управление ФСБ России по Удмуртии фото: управление ФСБ России по Удмуртии

Перед игрой с ребятами провели строевой смотр, в котором участники продемонстрировали навыки строевой подготовки. Сама игра включала прохождение кадетами нескольких этапов: разборка и сборка автомата Калашникова, преодоление дистанции в противогазе, стрельба по мишени из пневматического оружия.«Ежегодное проведение специализированной лагерной смены имеет большое значение в плане патриотического воспитания, спортивной и военной подготовки, несмотря на то, что возраст детей очень разный - от 11 до 15 лет. УФСБ России по Удмуртской Республике уделяет большое внимание воспитательной работе, в результате большой процент воспитанников МБОУ ДО КПЦ «Граница» ежегодно поступает в пограничные вузы ФСБ России», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.По вопросам возможного поступления в институты пограничного профиля в ведомстве предлагают обратиться в УФСБ России по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 187, тел.: 8(3412) 600-400.