Военная игра «Зарница» прошла среди воспитанников кадетских классов школ Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:28

фото: управление ФСБ России по Удмуртии
Среди воспитанников кадетских классов школ Ижевска прошла военная игра «Зарница», в том числе школы «Граница». Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Удмуртии, мероприятие состоялось в четверг, 8 июня, в детском оздоровительном лагере «Лесная страна».

Перед игрой с ребятами провели строевой смотр, в котором участники продемонстрировали навыки строевой подготовки. Сама игра включала прохождение кадетами нескольких этапов: разборка и сборка автомата Калашникова, преодоление дистанции в противогазе, стрельба по мишени из пневматического оружия.

«Ежегодное проведение специализированной лагерной смены имеет большое значение в плане патриотического воспитания, спортивной и военной подготовки, несмотря на то, что возраст детей очень разный - от 11 до 15 лет. УФСБ России по Удмуртской Республике уделяет большое внимание воспитательной работе, в результате большой процент воспитанников МБОУ ДО КПЦ «Граница» ежегодно поступает в пограничные вузы ФСБ России», - говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

По вопросам возможного поступления в институты пограничного профиля в ведомстве предлагают обратиться в УФСБ России по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 187, тел.: 8(3412) 600-400.
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