Главного кардиолога Удмуртии Дмитрия Тимонина подозревают во взятке размером почти в полмиллиона рублей

Опубликована: Сегодня 14:06



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В Ижевске первого заместителя главного врача, заместителя главного врача по медицинской части Республиканского клинико-диагностического центра, главного внештатного кардиолога Минздрава Удмуртии Дмитрия Тимонина подозревают в получении взятки. В отношении него уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, 6 июня текущего года первый заместитель главного врача МУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» получил материальную выгоду в сумме 467 тыс рублей - представитель одной из коммерческих организаций погасил его задолженность перед ритуальным агентством. За это с коммерческой организацией он должен был заключить договор на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морг.

В рамках расследования уголовного дела произведено изъятие денежной суммы, явившейся предметом взятки, допрошены сотрудники коммерческой организации и ритуального агентства, главный врач Республиканского клинико-диагностического центра. По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, о задержании Дмитрия Тимонина стало известно в пятницу, 9 июня.



