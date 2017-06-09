Главного кардиолога Удмуртии Дмитрия Тимонина подозревают во взятке размером почти в полмиллиона рублей

Опубликована: Сегодня 14:06

фото: Izhlife.ru

В Ижевске первого заместителя главного врача, заместителя главного врача по медицинской части Республиканского клинико-диагностического центра, главного внештатного кардиолога Минздрава Удмуртии Дмитрия Тимонина подозревают в получении взятки. В отношении него уже возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290  УК РФ.

По данным следствия, 6 июня текущего года первый заместитель главного врача МУЗ УР «РКДЦ МЗ УР» получил материальную выгоду в сумме 467 тыс рублей - представитель одной из коммерческих организаций погасил его задолженность перед ритуальным агентством. За это с коммерческой организацией он должен был заключить договор на оказание услуг по транспортировке тел умерших в морг. 

В рамках расследования уголовного дела произведено изъятие денежной суммы, явившейся предметом взятки, допрошены сотрудники коммерческой организации и ритуального агентства, главный врач Республиканского клинико-диагностического центра. По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, о задержании Дмитрия Тимонина стало известно в пятницу, 9 июня.


Теги
ДТП финансы траур ветеран природа фестиваль Ува пенсия наркотики ЖКХ полиция Сарапул школа Россия торговля занятость видео Воткинск розыск самолет Ижевск прокуратура США бизнес ремонт транспорт образование туризм строительство Завьялово банк Интернет Игра семья религия музыка убийство вода Дмитрий Медведев мода технологии дети свадьба выборы депутат футбол пожар СМИ бюджет терроризм телевидение МВД Украина рейтинг погода штраф медицина хоккей промышленность Удмуртия Новый год/Рождество Госсовет УР физкультура алкоголь безопасность Глазов ГЖД инвалид ГИБДД Голливуд спортсмен лес дороги Москва Балезино правительство конкурс Ижавто зоопарк животные суд праздник выставка Владимир Путин МЧС творчество молодежь пристав Александр Волков ИжГТУ долг Малая Пурга СКП звезда преступление Можга здоровье армия оружие кино
Все теги
Яндекс.Погода