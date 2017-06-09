Рекордный герб Украины из сала отравил съевших его украинцев

Опубликована: Сегодня 14:29





Рекорд Украины в виде 200-килограммового герба из бутербродов с салом отравил жителей города Алешки, сообщает УРА.ru.

Трезубец из сала выложили к проходившему в городе фестивалю Green day. Вот только мясной продукт для этого, как выяснилось позже, был куплен за неделю до мероприятия и на самом мероприятии лежал под открытым солнцем несколько часов.

«Где оно потом валялось и кто его солил, можно только догадываться. Искренне верим в то, что делалось это не на близлежащей стихийной свалке», — приводит издание цитаты местных СМИ



После приготовления рекордного герба его предложили горожанам, многие из которых вскоре почувствовали себя нехорошо.

Между тем, стало известно, что рекорд с отравленным салом внесут в Национальный реестр рекордов Украины в 2018 году.