Женщину с 8-летним сыном сбили на пешеходном переходе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" – молодой человек 1992 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. Отмечается, что женщина с ребенком переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.После наезда автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21713", под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пешеходы получили травмы, женщина госпитализирована.