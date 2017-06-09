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Женщину с 8-летним сыном сбили на пешеходном переходе в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:51 Женщину 1981 года рождения и ее 8-летнего сына сбили в Ижевске на пешеходном переходе. ДТП произошло накануне, 8 июня в 13.27 около дома №40 по улице Маяковского.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2108" – молодой человек 1992 года рождения, не справившись с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на двух пешеходов", - говорится в сообщении 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии. Отмечается, что женщина с ребенком переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
После наезда автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21713", под управлением мужчины 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП пешеходы получили травмы, женщина госпитализирована.
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