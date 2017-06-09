|
Сергей Щукин не подал апелляцию на приговор суда о вымогательстве
Опубликована: Сегодня 15:49 Сегодня истекает срок, в который Сергей Щукин, основатель газеты и сайта "День," мог бы подать апелляцию на приговор суда, чтобы потребовать пересмотра своего дела.
Напомним, что Ленинский районный суд Ижевска 22 мая приговорил к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима издателя интернет-газеты «День.org» Сергея Щукина за вымогательство.
Корреспондент информационного агентства «Сусанин» процитировал слова приговора, который вынес судья: «Признать Щукина Сергея Геннадьевича виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом б, части 3 статьи 163 УК (Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере - прим. ред.) и назначить ему наказание с применением статьи 64 в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок наказания считать с 22 мая 2017 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Щукина по настоящему уголовному делу под домашним арестом с 1 мая 2014 года по 23 сентября 2014 года».
По мнению следствия Сергей Щукин и главный редактор газеты «Ижевский наблюдатель» и руководитель независимого профсоюза работников завода «Ижмаш» Андрей Некрасов вымогали у генерального директора ОАО «НПО «Ижмаш» Константина Бусыгина 2,5 млн руб. за нераспространение негативной информации. Якобы с января по июль 2013 года обвиняемые опубликовали в СМИ негативные статьи о Бусыгине, которые, как считает следствие, порочили его честь, достоинство и деловую репутацию.
По действующему законодательству, Сергей Щукин может не согласиться с вердиктом и подать апелляцию в десятидневный срок, но этого пока так и не произошло.
Загрузка...