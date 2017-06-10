Штаб Навального в Ижевске будет открывать уголовник

Опубликована: Сегодня 11:21

фото: facebook.com (Brian Elfman)
В День России в Ижевске должен состояться так называемый антикоррупционный митинг. Примечательно, что для его проведения уже сегодня, 10 июня, в столицу Удмуртии приехал открывать свой штаб сам инициатор акции, Алексей Навальный, которого здесь уже ждал с нетерпением его почитатель Тимофей Клабуков. Местный политический активист участвовал и в открытии штаба, и в согласовании с местной администрацией места проведения будущего митинга – порешали, что пройдет он на кладбище, точнее на площадке перед Воинским мемориалом у Северного кладбища.

Местный политикан-активист Клабуков пытается везде успеть, но не везде это у него получается, ну или получается вопреки законодотельству. По сообщениям нескольких СМИ, опубликованным в разное время, с 2004 по 2006 год Тимофей был трижды осужден: за кражу автомобиля, хищение имущества из продуктового магазина и кражу телефона у собственной матери (ч.1, ч.2, ст. 158 УК РФ). В 2015 году в отношении Клабукова было заведено административное дело по ст. 20.3. КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики). Также по сообщениям СМИ, мужчина имеет наркотическую зависимость: в начале двухтысячных состоял на учете в наркодиспансере в связи с употреблением героина. Начав бороться с зависимостью, ему даже пришлось обратиться за психиатрической помощью.

В чуть просветлевшую от дурмана голову Тимофея вдруг пришла жажда активного зарабатывания денег, которая привела его в местную политику, а точнее в партию «Яблоко». В ноябре 2015 года его назначают главой удмуртского отделения, которым до сих пор является, однако в мае 2017 года, по сообщениям ряда СМИ, он был исключен из партии за вступление в «Открытую Россию». Несмотря на информацию об исключении из партии до сих пор является председателем регионального отделения партии.

31 марта 2017 года федеральное бюро «Яблока» приняло решение считать членство в иных политических организациях несовместимым с участием в деятельности партии. Партийцам было предложено сделать выбор и до 10 апреля публично заявить о выходе из всех иных политических движений. В итоге, Михаил Назаров, экс-руководитель отделения партии, публично отрекся от работы в «Открытой России», а Тимофей Клабуков, который возглавлял местное отделение партии с 2015 года, этого не сделал и теперь исключен из партии.

Но интересно другое. Клабуков организовал некое региональное движение «Ветер перемен», которое продолжает заседать на площадях регионального отделения Яблока по адресу: г.Ижевск, Ленина, 29. По крайней мере, это следует из бумаг, рассылаемых Тимофеем Клабуковым.
«Ветер перемен» - это нелегальная организация. Основатели движения считают его внепартийным и неполитическим. Но оно никем не зарегистрировано. Отношения местного «Яблока» и «Ветра перемен» тем более странны, что решение не участвовать в деятельности других политических сил федеральная партия приняла уже давно. В Ижевске же это требование не соблюдается.

Вместе с тем, на сайте федеральной партии «Яблока» Тимофей Клабуков по прежнему обозначен как председатель регионального отделения партии. Куратор удмуртского регионального отделения из центрального аппарата «Яблока» Анна Незлученко сообщила «Аргументам в Ижевске», что это временно. По ее словам, уже в начале июня, после перерегистрации местного представительства партии, буду проведены выборы. По ее словам, «Михаил Назаров - это предпочтительная кандидатура на пост председателя отделения»

Председатель региональных отделений «Яблока», «Партии Прогресса» и «Открытой России» является также единственным учредителем и директором ООО «Русагротехнологии». На сайте компании указано, что ее партнерами являются «Сбербанк» и «Россельхозбанк». При этом дизайн сайта, размещение логотипов банков и другие нюансы формируют мнение о том, что компания ведет фиктивную деятельность.

Либералам - черным налом. Фильм второй от Злой на Rutube.



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