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Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на праздничные дни
Опубликована: Сегодня 13:30 Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на праздничные дни. Как сообщила на своей странице в Фейсбук руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла ШУмихина, сегодня днем, 10 июня, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, а в День России воздух может прогреться до 24 градусов по Цельсию.
С воскресенья до конца следующей рабочей недели на характер погоды будет влиять циклон. В большинстве районов временами будут наблюдаться дожди, местами вероятны грозы. При грозе порывистый ветер.
«Завтра днем (10 июня) температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов по Цельсию, в воскресенье до +18, +23 градусов. 12 и 13 июня ночные температуры составят +8, +13 градусов, дневные в момент наибольшего прогрева +19, +24 градуса», - уточнили в Гидрометцентре.
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