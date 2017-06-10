Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на праздничные дни

Опубликована: Сегодня 13:30



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С воскресенья до конца следующей рабочей недели на характер погоды будет влиять циклон. В большинстве районов временами будут наблюдаться дожди, местами вероятны грозы. При грозе порывистый ветер.«Завтра днем (10 июня) температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов по Цельсию, в воскресенье до +18, +23 градусов. 12 и 13 июня ночные температуры составят +8, +13 градусов, дневные в момент наибольшего прогрева +19, +24 градуса», - уточнили в Гидрометцентре.