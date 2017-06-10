Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на праздничные дни

Опубликована: Сегодня 13:30

фото: Naonewsinfo.ru
Синоптики Удмуртии рассказали о погоде на праздничные дни. Как сообщила на своей странице в Фейсбук руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртском ЦГМС Алла ШУмихина, сегодня днем, 10 июня, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, а в День России воздух может прогреться до 24 градусов по Цельсию.

С воскресенья до конца следующей рабочей недели на характер погоды будет влиять циклон. В большинстве районов временами будут наблюдаться дожди, местами вероятны грозы. При грозе порывистый ветер.

«Завтра днем (10 июня) температура воздуха поднимется до +17, +22 градусов по Цельсию, в воскресенье до +18, +23 градусов. 12 и 13 июня ночные температуры составят +8, +13 градусов, дневные в момент наибольшего прогрева +19, +24 градуса», - уточнили в Гидрометцентре.



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