В Ижевске начался пикет против открытия штаба Навального

Опубликована: Сегодня 15:12





По словам одного из участников акции Игоря Быкова, председателя регионального отделения «Боевого братства», он не мог поступить иначе. «Защищать честь и независимость государства – наша кровная обязанность и предатель на ижевскую землю не пройдёт!» – сказал Быков.Помимо представителей «Боевого братства» на пикет также вышли воины-пограничники запаса, молодёжь, этнические диаспоры и небезразличные жители города.