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В Ижевске начался пикет против открытия штаба Навального
Опубликована: Сегодня 15:12 В Ижевске начался пикет против открытия штаба Навального в городе. На него вышло несколько сотен неравнодушных жителей, которые объясняют своё присутствие на акции нежеланием пускать в город сторонника майдана и государственного переворота.
По словам одного из участников акции Игоря Быкова, председателя регионального отделения «Боевого братства», он не мог поступить иначе. «Защищать честь и независимость государства – наша кровная обязанность и предатель на ижевскую землю не пройдёт!» – сказал Быков.
Помимо представителей «Боевого братства» на пикет также вышли воины-пограничники запаса, молодёжь, этнические диаспоры и небезразличные жители города.
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