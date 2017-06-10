В Ижевске начался пикет против открытия штаба Навального

Опубликована: Сегодня 15:12

В Ижевске начался пикет против открытия штаба Навального в городе. На него вышло несколько сотен неравнодушных жителей, которые объясняют своё присутствие на акции нежеланием пускать в город сторонника майдана и государственного переворота.

По словам одного из участников акции Игоря Быкова, председателя регионального отделения «Боевого братства», он не мог поступить иначе. «Защищать честь и независимость государства – наша кровная обязанность и предатель на ижевскую землю не пройдёт!» – сказал Быков.
  
Помимо представителей «Боевого братства» на пикет также вышли воины-пограничники запаса, молодёжь, этнические диаспоры и небезразличные жители города.



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