В результате пьяной поножовщины в Завьяловском районе Удмуртии погиб 87-летний старик

Опубликована: Сегодня 15:01





31 мая 2017 года ранее судимый обвиняемый, который проживал в деревне Люкшудья Завьяловского района, пришёл к односельчанину — 87-летнему пенсионеру и предложил выпить. Во время пьянки случилась ссора. Злоумышленник устроил ссору, в ходе которой нанес старику множество ударов металлическим ковшом, а затем два раза ударил ножом в грудь, в результате чего потерпевший скончался. Убийца впоследствии обратился к начальнику железнодорожной станции и рассказал о преступлении.Ведется следствие. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.