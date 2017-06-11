В результате пьяной поножовщины в Завьяловском районе Удмуртии погиб 87-летний старик

Опубликована: Сегодня 15:01

63-летнего жителя Завьяловского района обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает Следственное управление СК России по Удмуртской Республики.

31 мая 2017 года ранее судимый обвиняемый, который проживал в деревне Люкшудья Завьяловского района, пришёл к односельчанину — 87-летнему пенсионеру и предложил выпить. Во время пьянки случилась ссора. Злоумышленник устроил ссору, в ходе которой нанес старику множество ударов металлическим ковшом, а затем два раза ударил ножом в грудь, в результате чего потерпевший скончался. Убийца впоследствии обратился к начальнику железнодорожной станции и рассказал о преступлении.

Ведется следствие. За совершенное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.


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