Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Можгинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:01



фото: vk.com/mozhga18rus/Наталья Хусаинова фото: vk.com/mozhga18rus/Наталья Хусаинова

ДТП произошло накануне, 11 июня, на 113 километре автодороги Елабуга — Пермь около 18:35 по местному времени. «Водитель автомобиля Lada Granta выехал по неустановленным пока причинам на встречную полосу, где совершил столкновение с двумя микроавтобусами - «Фольксваген» и «Мерседес».В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» и его пассажир скончались на месте происшествия. Пока установлена только личность водителя - это мужчина 1976 года рождения. Трое детей, находившихся в автомобиле Volkswagen, получили травмы. Двое из них госпитализированы в медучреждение. Один после оказания необходимой помощи отпущен домой», - сказал Вычужанин.С родственниками погибших и пострадавших работают психологи главного управления МЧС России по Удмуртской Республики.Сообщается, что пострадавшие дети 10-ти, 12-ти и 16-ти лет являются участниками картинг-клуба из Перми. Они возвращались с соревнований из Набережных Челнов.