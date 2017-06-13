Врио главы Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей Ижевска с Днем города

Опубликована: Сегодня 15:40

фото: Susanin.news
Временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов поздравил жителей Ижевска с Днем города. Он выступил на главной сцене, установленной на набережной городского пруда, пишет информагентство «Сусанин».

«Ижевск – прекрасный город, его населяют очень талантливые, очень умные, очень любящие свою землю люди. Я не знаю, что еще добавить к тому, что вы только что видели. Сплав креатива, творчества в этом прекрасном шествии. Вот эти молодые люди, которые задали ритм на весь день», - отметил руководитель региона.

Он призвал горожан «ценить нашу великую историю, историю города оружейников и быть уверенными, и вместе делать великое будущее этого города».


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