Врио главы Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей Ижевска с Днем города

Опубликована: Сегодня 15:40



фото: Susanin.news фото: Susanin.news

«Ижевск – прекрасный город, его населяют очень талантливые, очень умные, очень любящие свою землю люди. Я не знаю, что еще добавить к тому, что вы только что видели. Сплав креатива, творчества в этом прекрасном шествии. Вот эти молодые люди, которые задали ритм на весь день», - отметил руководитель региона.Он призвал горожан «ценить нашу великую историю, историю города оружейников и быть уверенными, и вместе делать великое будущее этого города».