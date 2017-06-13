Приставы изъяли у ижевчанина «Шевроле Круз» за долг в 700 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Так, в ходе такого рейда удалось выявить жителя Ижевска, не оплатившего своевременно 11 штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также задолжавшего кредитной организации 700 тыс рублей. В результате автомобиль должника «Шевроле Круз» арестован и изъят.