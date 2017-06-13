Приставы изъяли у ижевчанина «Шевроле Круз» за долг в 700 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: r18.fssprus.ru
С 5 по 14 июня 2017 года в Удмуртии проходит 1 этап профилактического мероприятия «Должник». Как сообщает пресс-служба УФССП России по региону, судебные приставы совместно с сотрудниками МВД проводят рейды по местам проживания должников, а также дежурят в ижевском аэропорту, на вокзалах республики и стационарных постах ГИБДД.

Так, в ходе такого рейда удалось выявить жителя Ижевска, не оплатившего своевременно 11 штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также задолжавшего кредитной организации 700 тыс рублей. В результате автомобиль должника «Шевроле Круз» арестован и изъят.


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