Около 66 тыс жителей Удмуртии вышли на праздничные мероприятия 12 июня

Опубликована: Сегодня 09:13

фото: 18.мвд.рф
В праздновании Дня России и 257-летия образования города Ижевска приняли участие около 66 тыс жителей 16 населенных пунктов Удмуртии, в столице республики на праздничные мероприятия вышли около 55 тыс человек.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовалось около 800 сотрудников полиции, 110 бойцов Росгвардии, а также сотрудники частных охранных организаций и добровольные народные дружинники.

«При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», - сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республики.


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