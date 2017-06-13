Около 66 тыс жителей Удмуртии вышли на праздничные мероприятия 12 июня

Опубликована: Сегодня 09:13



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Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовалось около 800 сотрудников полиции, 110 бойцов Росгвардии, а также сотрудники частных охранных организаций и добровольные народные дружинники.«При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено», - сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртской Республики.