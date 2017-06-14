На своем антикоррупционном митинге в Ижевске Навальный кидал лишь «популистские заявления»

Опубликована: Сегодня 10:02



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«10 июня побывал с визитом Алексей Навальный. Хотелось бы отнести его к политикам. Хотелось бы получить его предложения по антикоррупционной политике, но, к сожалению, ничего, кроме популистских заявлений, мы не услышали», - сказал Смирнов.