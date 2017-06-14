На своем антикоррупционном митинге в Ижевске Навальный кидал лишь «популистские заявления»

Опубликована: Сегодня 10:02

фото: Comandir.com
Власти Удмуртии прокомментировали антикоррупционный митинг, организованный штабом оппозиционера Алексея Навального в Ижевске. Как сообщил на совещании органов госвласти в понедельник, 13 июня, и.о. руководителя администрации республики Сергей Смирнов, от Навального они хотели бы получить конкретные предложения по антикоррупционной политике. Об этом пишет информагентство «Сусанин».

«10 июня побывал с визитом Алексей Навальный. Хотелось бы отнести его к политикам. Хотелось бы получить его предложения по антикоррупционной политике, но, к сожалению, ничего, кроме популистских заявлений, мы не услышали», - сказал Смирнов.


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