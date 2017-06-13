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Пожар в Камбарке унес жизни 5-летнего мальчика и 3-летней девочки
Опубликована: Сегодня 10:49 Двое маленьких детей погибли в пожаре 9 июня в Камбарке. Следственные органы завели уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), после того, как на воинской базе №136 на месте пожара были обнаружены тела 5-летнего мальчика и 3-летней девочки.
В пятницу утром родители детей ушли из дома, закрыв входную дверь на ключ. В результате неосторожного обращения с огнем в квартире произошел пожар, в результате которого скончались малолетние брат и сестра.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.