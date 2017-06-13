Пожар в Камбарке унес жизни 5-летнего мальчика и 3-летней девочки

Опубликована: Сегодня 10:49



фото: Misanec.ru фото: Misanec.ru

В пятницу утром родители детей ушли из дома, закрыв входную дверь на ключ. В результате неосторожного обращения с огнем в квартире произошел пожар, в результате которого скончались малолетние брат и сестра.На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.