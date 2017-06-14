|
18-летнюю жительницу Ижевска вовлекли в занятие проституцией
Опубликована: Сегодня 12:21 Ижевские полицейские выявили факт вовлечения в занятие проституцией. Выяснилось, что еще в августе 2015 года 29-летняя администратор одного из местных «мужских» клубов вовлекла в занятие проституцией 18-летнюю девушку.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ – «вовлечение в занятие проституцией». Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.