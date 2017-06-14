18-летнюю жительницу Ижевска вовлекли в занятие проституцией

Опубликована: Сегодня 12:21



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В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ – «вовлечение в занятие проституцией». Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.