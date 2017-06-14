18-летнюю жительницу Ижевска вовлекли в занятие проституцией

Опубликована: Сегодня 12:21

фото: Cluub.ru
Ижевские полицейские выявили факт вовлечения в занятие проституцией. Выяснилось, что еще в августе 2015 года 29-летняя администратор одного из местных «мужских» клубов вовлекла в занятие проституцией 18-летнюю девушку.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 240 УК РФ – «вовлечение в занятие проституцией». Устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.


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