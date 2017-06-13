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Путешественник из Ижевска собирает деньги на перелет в Россию из Тайланда
Опубликована: Сегодня 13:09 Ижевский путешественник Василий Полетаев пытается собрать 32 тысячи рублей, чтобы покинуть Тайланд.
Эта ситуация, по словам путешественника, возникла из-за того, что ему отказали в визе в Китай, в который он собирался проехать автостопом. Попытка заработать деньги на улицах в Тайланде обернулась для Полетаева арестом и разбирательством в иммиграционной полиции из-за строгого запрета на попрошайничество: "Сказали что мы нарушили закон ,что нельзя просить донейшн в тае и мы должны заплатить штраф и визу в тай нашу аннулируют. Мы штраф заплатили и нас на 7 дней упекли в тюрьму с крысами и большими тараканами. Затем мы просидели еще 3 дня в другом городе в тюрьме."
Сейчас Василию Полетаеву грозит 20 дней ареста. При этом посольство России в Тайланде ищет кого-то, кто оплатит ему билет на самолет. Сам же Полетаев собирает деньги на свой "Яндекс-кошелек".