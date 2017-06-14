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Неизвестный в праздник лишил ижевчанина портфеля, в котором лежали 900 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 13:58 Ижевчанин с помощью соцсетей разыскивает очевидцев преступления, произошедшего в столице Удмуртии накануне, 12 июня. Неизвестные разбили стекло его автомобиля и украли портфель, в котором лежали 900 тыс рублей и важные документы.
«12.06.2017 по адресу ул.Сабурова 21а (магазин Пятерочка) в период с 19:00 до 20:00,на парковке было разбито стекло моего автомобиля,украли портфель с суммой 900 000 рублей и документы которые практически не возможно восстановить», - пишет Рамиль Касимов.
К сожалению, камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали инцидент. Потерпевший надеется, что ему сможет помочь возможный свидетель - девушка невысокого роста с длинными светлыми волосами, была одета в джинсы красного-бордового цвета, которая выходила из магазина около 20:00.
Мужчина обещает хорошее денежное вознаграждение любому, кто был очевидцем или владеет какой-либо информацией о преступлении.
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