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Делегация из Удмуртии отправится в Китай для развития отношений
Опубликована: Сегодня 14:44 Делегация Удмуртии во главе с врио главы республики Александром Бречаловым вместе с бизнес-миссией регионов ПФО побывает в Китае. Вместе с чиновниками в поездке примут участие представители предприятий региона, сообщает Sm-news.
Как отметил Бречалов, одна из задач поездки - презентовать возможности Удмуртии для китайских партнеров и продвинуть удмуртские товары и услуги. Кроме того, будет рассмотрена возможность создания торгпредства Удмуртии в одном из городов Китая.
«Китай - стратегический партнер России, у Удмуртии же практически нулевые отношения с ним. Очевидно, что это огромный рынок, и нам надо эти отношения развивать. Мы только начинаем эту работу, задача серьезная», - отметил врио.
Напомним, что Ижевск является городом-побратимом двух китайских городов - Синина и Цинхая. Ранее также обсуждался проект об участии китайского бизнеса в создании транспортно-логистического центра в порту Камбарка на территории Удмуртии.