Дождливыми и теплыми будут ближайшие дни в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:26

фото: Kavkazplus.com
По-настоящему летней называют синоптики погоду текущей недели. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, жары не будет, но стабильное тепло сохранится: ночью +10-15 С°, днем воздух будет прогреваться до +20-25 С° в тени.

«Ночью местами, а днем в большинстве районов преимущественно в послеобеденное время будут наблюдаться кратковременные дожди ливневого характера. 14 и 16 июня они ожидаются более интенсивными», - сообщают предсказатели погоды.

Завтра, 14 июня, днем местами прогнозируются грозы, с усилением ветра выше 15 м/с. В последующие дни вероятность гроз также сохранится.


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