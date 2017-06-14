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Дождливыми и теплыми будут ближайшие дни в Ижевске
Опубликована: Сегодня 15:26 По-настоящему летней называют синоптики погоду текущей недели. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, жары не будет, но стабильное тепло сохранится: ночью +10-15 С°, днем воздух будет прогреваться до +20-25 С° в тени.
«Ночью местами, а днем в большинстве районов преимущественно в послеобеденное время будут наблюдаться кратковременные дожди ливневого характера. 14 и 16 июня они ожидаются более интенсивными», - сообщают предсказатели погоды.
Завтра, 14 июня, днем местами прогнозируются грозы, с усилением ветра выше 15 м/с. В последующие дни вероятность гроз также сохранится.