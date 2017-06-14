Дождливыми и теплыми будут ближайшие дни в Ижевске

Опубликована: Сегодня 15:26



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«Ночью местами, а днем в большинстве районов преимущественно в послеобеденное время будут наблюдаться кратковременные дожди ливневого характера. 14 и 16 июня они ожидаются более интенсивными», - сообщают предсказатели погоды.Завтра, 14 июня, днем местами прогнозируются грозы, с усилением ветра выше 15 м/с. В последующие дни вероятность гроз также сохранится.