Четвертая ходка Тимофея Клабукова: пять суток ареста за протест без согласования

Опубликована: Сегодня 16:15

Тимофей Клабуков решением Октябрьского суда арестован за проведение несогласованной акции на 5 суток. Срок ареста исчисляется с момента задержания оппозиционера 21:20 12 июня.

По сообщению очевидцев суд признал действия Тимофея Клабукова по организации несогласованных акций в День города в Ижевске противоречащими закону. Вместе с тем суд избрал довольно мягкое наказание для Клабукова - всего пять суток административного ареста. Согласно части второй статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" предусматривает наказание в виде штрафов до 1 миллиона рублей, до 200 часов обязательных работ и до 30 суток административного ареста.

Согласно информации, которую предоставил Октябрьский районный суд, Клабуковым проведено публичное мероприятие без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия в нарушение требований статьи 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 19 июня 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".



Участники шествия скандировали лозунги и организованно ходили по центру Ижевска, хотя шествие согласовано не было. Свою вину Клабуков не признал, утверждая, что просто гулял. После оглашения судом постановления оппозиционера доставили в спецприемник полиции для административных задержанных.

Напомним, что еще вчера в социальных сетях появились сообщения о задержаниях и допросах как минимум семерых участников мероприятий Тимофея Клабукова. Как оказалось, после допросов их всех отпустили, оставив в статусе свидетелей. Сегодня утром Клабукова доставили в суд под полицейским конвоем.

Вместе с тем пребывание в за решеткой для Тимофея не станет необычным и волнующим приключением. Он бывал в подобных заведениях как минимум трижды, когда попадал туда за уголовные преступления. Скорее всего Клабуков вполне уверенно ориентируется в тюремных нравах и сможет занять подобающее ему место в преступной иерархии. 


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