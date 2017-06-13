У задержанного на трассе Ижевск – Сарапул водителя нашли 130 гр наркотиков

Опубликована: Сегодня 17:45



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Автомобиль «Рено» под управлением 28-летнего жителя Сарапула был остановлен на трассе Ижевск – Сарапул. В машине были обнаружены синтетические наркотические средства общей массой 130 граммов.Полицейским молодой человек пояснил, что наркотики приобрёл через сеть Интернет, закладку забрал в Ижевске. В дальнейшем он намеревался расфасовать наркотики и сбывать их путем размещения закладок на территории Сарапула.В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.