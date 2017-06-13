У задержанного на трассе Ижевск – Сарапул водителя нашли 130 гр наркотиков

Опубликована: Сегодня 17:45

фото: 18.мвд.рф
Сарапульские наркополицейские совместно с автопатрулем ДПС задержали подозреваемого в покушении на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере.

Автомобиль «Рено» под управлением 28-летнего жителя Сарапула был остановлен на трассе Ижевск – Сарапул. В машине были обнаружены синтетические наркотические средства общей массой 130 граммов.

Полицейским молодой человек пояснил, что наркотики приобрёл через сеть Интернет, закладку забрал в Ижевске. В дальнейшем он намеревался расфасовать наркотики и сбывать их путем размещения закладок на территории Сарапула.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.


Теги
долг здоровье вода Завьялово творчество розыск МВД Удмуртия терроризм фестиваль Ижавто прокуратура зоопарк полиция конкурс школа дети ремонт пристав Россия самолет Малая Пурга Сарапул Александр Волков рейтинг образование суд Глазов пожар Новый год/Рождество ветеран туризм спортсмен преступление строительство траур футбол бизнес Владимир Путин Игра Дмитрий Медведев свадьба лес дороги молодежь оружие кино погода Интернет Балезино медицина торговля Воткинск Госсовет УР промышленность пенсия штраф хоккей убийство бюджет музыка выборы МЧС Украина ГИБДД физкультура безопасность банк религия Москва телевидение ИжГТУ Ува Голливуд СКП занятость финансы семья инвалид Можга наркотики праздник ЖКХ технологии депутат ГЖД природа транспорт видео США выставка Ижевск правительство армия звезда животные мода алкоголь ДТП СМИ
Все теги
Яндекс.Погода