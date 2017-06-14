В Удмуртии проверили водителей, перевозящих детей в салонах автомобилей

Опубликована: Сегодня 09:19

фото: 18.мвд.рф
Сотрудники Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике провели массовые проверки водителей, перевозящих детей в салонах автомобилей. Мероприятие проводилось вблизи образовательных и дошкольных учреждений, на стационарных постах, расположенных на объездных дорогах республики.

Водителям, в салонах автомобилей которых находились дети, либо перевозящим детей с нарушением ПДД, инспекторы рассказывали о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло, как важно отрегулировать ремни на детских креслах и иных удерживающих устройствах, произведенных специально для детской безопасности.

За время проведения профилактического мероприятия было выявлено более 20 случаев, связанных с нарушением правил перевозки. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, все нарушители подвергнуты наказанию в виде штрафа в размере 3 тыс рублей.

При проведении массовых проверок сотрудниками ГИБДД дополнительно проведены беседы с водителями о соблюдении требований ПДД, выборе правильно скорости вождения, использовании ремней безопасности, а также своевременной уплате штрафов и своевременном переоформлении автостраховки. Участников профилактического мероприятия автоинспекторы просили сообщать о пьяных и грубо нарушающих ПДД водителях.
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