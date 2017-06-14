За минувшую неделю жертвами клещей стали более 1400 жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:04

фото: Bereznyaki.org
За минувшую неделю жертвами клещей стали 1 452 жителя Удмуртии. Всего с начала сезона к врачам обратились 5 853 человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Чаще всего клещи нападают на жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Шарканского, Алнашского и Увинского районов. В частности, в столице региона от укусов пострадали 3 223 человека.

Согласно результатам исследований, 5,6 % кровососов являются переносчиками энцефалита, 37,9% - боррелиоза. За время опасного сезона энцефалитом заразился 1 человек, боррелиозом – двое.


Теги
Ижевск ремонт СКП Завьялово ГЖД Новый год/Рождество Можга ГИБДД семья животные правительство физкультура МВД зоопарк Александр Волков занятость США природа торговля фестиваль ДТП хоккей молодежь Ижавто кино Глазов свадьба телевидение Удмуртия безопасность Голливуд финансы ИжГТУ строительство Малая Пурга долг пожар Игра видео дети мода звезда розыск образование рейтинг Воткинск музыка полиция промышленность депутат ветеран оружие Дмитрий Медведев банк СМИ здоровье Владимир Путин транспорт алкоголь пенсия футбол Госсовет УР дороги выставка Москва спортсмен суд терроризм праздник медицина инвалид выборы преступление погода Сарапул творчество вода армия технологии лес бюджет Балезино Ува Интернет Россия ЖКХ Украина конкурс МЧС школа траур прокуратура религия самолет убийство туризм наркотики штраф пристав бизнес
Все теги
Яндекс.Погода