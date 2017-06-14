За минувшую неделю жертвами клещей стали более 1400 жителей Удмуртии

Опубликована: Сегодня 10:04



фото: Bereznyaki.org фото: Bereznyaki.org

Чаще всего клещи нападают на жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Шарканского, Алнашского и Увинского районов. В частности, в столице региона от укусов пострадали 3 223 человека.Согласно результатам исследований, 5,6 % кровососов являются переносчиками энцефалита, 37,9% - боррелиоза. За время опасного сезона энцефалитом заразился 1 человек, боррелиозом – двое.