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За минувшую неделю жертвами клещей стали более 1400 жителей Удмуртии
Опубликована: Сегодня 10:04 За минувшую неделю жертвами клещей стали 1 452 жителя Удмуртии. Всего с начала сезона к врачам обратились 5 853 человек, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
Чаще всего клещи нападают на жителей Ижевска, Можги, Воткинска, Шарканского, Алнашского и Увинского районов. В частности, в столице региона от укусов пострадали 3 223 человека.
Согласно результатам исследований, 5,6 % кровососов являются переносчиками энцефалита, 37,9% - боррелиоза. За время опасного сезона энцефалитом заразился 1 человек, боррелиозом – двое.