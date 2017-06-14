Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра

Опубликована: Сегодня 10:57



фото: teleport2001.ru фото: teleport2001.ru

Органы местного самоуправления рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности. Населению рекомендуется:1. Закрыть в помещениях оконные рамы и форточки.2. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи).3. Участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.4. Автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий.