Ижевчанин украл терминал после неудачи с оплатой

Опубликована: Сегодня 11:41

фото: Katakomba.com.ua
Ижевчанина, похитившего терминал оплаты, сотрудники полиции задержали недалеко от места преступления. 26-летний безработный местный житель в одной из аптек в пос. Машиностроителей пытался пополнить через терминал счет, но не смог.

Разозлившись, он уронил терминал, отсоединил провода от электросети, вынес его на улицу и попросил прохожих помочь загрузить его в автомобиль такси. В это время сотрудница аптеки сообщила о происшествии в полицию. Злоумышленник был задержан в нескольких десятках метров от аптеки.

В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.



Загрузка...
Теги
безопасность торговля мода Ижавто футбол оружие финансы США медицина Игра ГИБДД ИжГТУ Александр Волков строительство траур Малая Пурга Ува Москва вода ДТП СМИ Воткинск дороги банк депутат Новый год/Рождество Интернет телевидение занятость суд штраф конкурс Балезино ГЖД полиция Украина зоопарк семья МВД Ижевск пожар природа МЧС прокуратура ЖКХ бизнес физкультура Госсовет УР пенсия терроризм армия лес спортсмен правительство промышленность наркотики Россия пристав творчество Голливуд Удмуртия школа здоровье выставка образование погода религия дети самолет фестиваль животные Дмитрий Медведев звезда рейтинг видео Глазов инвалид бюджет туризм алкоголь СКП Сарапул свадьба ремонт Владимир Путин Можга транспорт музыка хоккей розыск ветеран убийство технологии выборы долг Завьялово молодежь преступление кино праздник
Все теги
Яндекс.Погода