Ижевчанин украл терминал после неудачи с оплатой

Опубликована: Сегодня 11:41



фото: Katakomba.com.ua фото: Katakomba.com.ua

Разозлившись, он уронил терминал, отсоединил провода от электросети, вынес его на улицу и попросил прохожих помочь загрузить его в автомобиль такси. В это время сотрудница аптеки сообщила о происшествии в полицию. Злоумышленник был задержан в нескольких десятках метров от аптеки.В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.