|
Ижевчанин украл терминал после неудачи с оплатой
Опубликована: Сегодня 11:41 Ижевчанина, похитившего терминал оплаты, сотрудники полиции задержали недалеко от места преступления. 26-летний безработный местный житель в одной из аптек в пос. Машиностроителей пытался пополнить через терминал счет, но не смог.
Разозлившись, он уронил терминал, отсоединил провода от электросети, вынес его на улицу и попросил прохожих помочь загрузить его в автомобиль такси. В это время сотрудница аптеки сообщила о происшествии в полицию. Злоумышленник был задержан в нескольких десятках метров от аптеки.
В настоящее время похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – «грабеж». За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
Загрузка...