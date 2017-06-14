В апреле 2017 года средняя зарплата жителей Удмуртии составила 28 218 рублей

Опубликована: Сегодня 12:42

фото: Mediaspress.ru
В апреле 2017 года средняя зарплата жителей Удмуртии составила 28 218 рублей. Это примерно на 1 тыс рублей (на 3,9%) больше, чем в марте, и на 6,1%, чем годом ранее, сообщает Удмуртстат.

Больше других в среднем получают сотрудники металлургических производств - 57 431 рублей, представители финансовых организаций - 52 431 рубль, а также работники предприятий добычи полезных ископаемых – 47 229 рублей.

Самые маленькие средние зарплаты у работников производства изделий из кожи – 11 763 рубля, персонала гостиниц и предприятий общепита – 14 620 рублей, а также у занятых в сфере административной деятельности и сопутствующих допуслуг – 16 231 рубль.

Напомним, что по итогам 2016 года средняя зарплата в Удмуртии составила 26 543 рубля, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 6,2%.



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