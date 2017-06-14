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Работник ижевского банка тайно перевела себе более 228 тыс. рублей
Опубликована: Сегодня 13:33 Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев получила 48-летняя жительница Ижевска, осужденная по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Будучи банковским работником отделения по ул.Гагарина, женщина имела свободный доступ к деньгам клиентов банка. С апреля 2011 года по декабрь 2015 года она, используя свой пароль и специальную банковскую программу, переводила деньги с лицевых счетов граждан на свой счет, оформляя при этом заведомо ложные платежные поручения. Причиненный ущерб составил более 228 тыс. рублей.
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