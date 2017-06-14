Более 300 водителей оштрафовано в ходе прошедшей в Удмуртии операции «Тонировка»

Опубликована: Сегодня 14:19



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Сотрудниками Госавтоинспекции выявлялись и пресекались нарушения, связанные с управлением транспортными средствами, коэффициент светопропускаемости стекол которых не соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».Напоминаем, что в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. При неисполнении на месте водителем требования сотрудника об устранении обстоятельств, способствующих совершению административного правонарушения (удаление тонировки), водитель привлекается к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает административный штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.Управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, создает угрозу безопасности дорожного движения, значительно ухудшает видимость, особенно в темное время суток и пасмурную погоду, что может стать одной из причин дорожно-транспортного происшествия.