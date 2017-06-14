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Группа правохранителей попала в газету «Удмуртская правда» с проверочными мероприятиями
Опубликована: Сегодня 15:08 Сотрудники правоохранительных органов в среду, 14 июня, провели проверочные мероприятия в редакции газеты «Удмуртская правда» на улице Пастухова, 13 в Ижевске.
Информагентство «Сусанин» со ссылкой на слова руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексея Воронцова сообщает, что в редакции газеты «ведется проверка, поднимаются документы».
«Редакция работает в штатном режиме, сегодня печатный день, газетный день, поэтому газета выйдет в срок <…> главный редактор «Удмуртской правды» Майорова Марина Владимировна, видимо, пока отзывается из отпуска».
Кто именно из правохранителей пришел в одну из старейших республиканских газет пока неизвестно, как неясно и с чем связаны оперативные мероприятия.