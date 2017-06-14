Группа правохранителей попала в газету «Удмуртская правда» с проверочными мероприятиями

Опубликована: Сегодня 15:08

Сотрудники правоохранительных органов в среду, 14 июня, провели проверочные мероприятия в редакции газеты «Удмуртская правда» на улице Пастухова, 13 в Ижевске.

Информагентство «Сусанин» со ссылкой на слова руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексея Воронцова сообщает, что в редакции газеты «ведется проверка, поднимаются документы».

«Редакция работает в штатном режиме, сегодня печатный день, газетный день, поэтому газета выйдет в срок <…> главный редактор «Удмуртской правды» Майорова Марина Владимировна, видимо, пока отзывается из отпуска».

Кто именно из правохранителей пришел в одну из старейших республиканских газет пока неизвестно, как неясно и с чем связаны оперативные мероприятия.



Теги
семья футбол ДТП праздник Дмитрий Медведев Игра полиция наркотики конкурс фестиваль самолет животные алкоголь торговля инвалид банк технологии религия свадьба МВД рейтинг Малая Пурга мода армия кино оружие пристав видео МЧС занятость спортсмен лес бюджет Украина физкультура Удмуртия ЖКХ звезда долг зоопарк дороги творчество Новый год/Рождество строительство дети пожар преступление Сарапул медицина СМИ ветеран Госсовет УР туризм Россия погода розыск правительство Владимир Путин финансы Глазов молодежь СКП Голливуд траур Ижевск телевидение суд музыка бизнес штраф Москва ремонт Можга Воткинск ГЖД США выставка промышленность прокуратура ГИБДД хоккей Ува ИжГТУ безопасность выборы школа транспорт Интернет убийство вода Ижавто образование природа Балезино здоровье Завьялово терроризм депутат Александр Волков пенсия
Все теги
Яндекс.Погода