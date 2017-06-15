Сергей Широбоков из Шаркана взял «золото» в первенстве России по спортивной ходьбе

Опубликована: Сегодня 15:57



фото: minsport18.udmurt.ru фото: minsport18.udmurt.ru

пресс-служба

Несмотря на свой возраст, Сергей уже дважды выигрывал первенство России и является единственным из российских спортсменов, получившим возможность выступить на чемпионате мира в Лондоне в августе этого года.На дистанции 50 км во взрослом зачете второе место занял представитель Удмуртии Сергей Шарыпов. Чемпионкой России в ходьбе на 20 км среди юниорок до 23 лет и бронзовым призером в абсолютном первенстве стала еще одна наша землячка Мария Пономарёва.