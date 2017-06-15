Сергей Широбоков из Шаркана взял «золото» в первенстве России по спортивной ходьбе

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: minsport18.udmurt.ru
Атлет из Шаркана Сергей Широбоков стал бесспорным победителем первенства России по спортивной ходьбе на 10 км среди юниоров до 20 лет. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, чемпионата и первенство России по спортивной ходьбе прошли в Чебоксарах в минувшее воскресенье, 11 июня.

Несмотря на свой возраст, Сергей уже дважды выигрывал первенство России и является единственным из российских спортсменов, получившим возможность выступить на чемпионате мира в Лондоне в августе этого года.

На дистанции 50 км во взрослом зачете второе место занял представитель Удмуртии Сергей Шарыпов. Чемпионкой России в ходьбе на 20 км среди юниорок до 23 лет и бронзовым призером в абсолютном первенстве стала еще одна наша землячка Мария Пономарёва.


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