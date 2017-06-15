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Сергей Широбоков из Шаркана взял «золото» в первенстве России по спортивной ходьбе
Опубликована: Сегодня 15:57 Атлет из Шаркана Сергей Широбоков стал бесспорным победителем первенства России по спортивной ходьбе на 10 км среди юниоров до 20 лет. Как сообщает
Несмотря на свой возраст, Сергей уже дважды выигрывал первенство России и является единственным из российских спортсменов, получившим возможность выступить на чемпионате мира в Лондоне в августе этого года.
На дистанции 50 км во взрослом зачете второе место занял представитель Удмуртии Сергей Шарыпов. Чемпионкой России в ходьбе на 20 км среди юниорок до 23 лет и бронзовым призером в абсолютном первенстве стала еще одна наша землячка Мария Пономарёва.