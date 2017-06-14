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В Летнем саду Ижевска пройдет Парад влюбленных
Опубликована: Сегодня 17:29 Завтра, 15 июня, в Летнем саду Ижевска пройдет Парад влюбленных. Все желающие смогут присоединится к празднику и принять участие в мастер-классах, сообщают «Известия УР» со ссылкой на организаторов. Гостей также ждет концерт и флешмоб – запуск в небо воздушных шариков. Кульминацией мероприятия станет файер-шоу, запланированное на 21.30.
Участники шествия смогут в очередной раз признаться друг другу в любви и зарегистрировать свои чувства у церемонимейстеров парада. Для детей и взрослых будут работать игровые площадки. Организаторы обещают много сюрпризов и подарков.
«Действительно, Летний сад предоставил площадку для проведения Парада влюбленных. Мероприятия пройдут с 18.00 до 22.00 часов. Запланированы: концерт на главной сцене, мастер классы, флешмоб», - отметила заместитель генерального директора Летнего сада Карина Хаснутдинова.