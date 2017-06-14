В Летнем саду Ижевска пройдет Парад влюбленных

Опубликована: Сегодня 17:29



фото: vk.com/club60301748 фото: vk.com/club60301748

Участники шествия смогут в очередной раз признаться друг другу в любви и зарегистрировать свои чувства у церемонимейстеров парада. Для детей и взрослых будут работать игровые площадки. Организаторы обещают много сюрпризов и подарков.«Действительно, Летний сад предоставил площадку для проведения Парада влюбленных. Мероприятия пройдут с 18.00 до 22.00 часов. Запланированы: концерт на главной сцене, мастер классы, флешмоб», - отметила заместитель генерального директора Летнего сада Карина Хаснутдинова.