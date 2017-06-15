На трассе «Ижевск-Воткинск» 9-летняя девочка пострадала в ДТП с лосем

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП получила незначительные травмы пассажир автомобиля – девятилетняя девочка.В ГИБДД отметили, что ребенок находился в детском кресле. Это минимизировало тяжесть травм при дорожно-транспортном происшествии.