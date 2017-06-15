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На трассе «Ижевск-Воткинск» 9-летняя девочка пострадала в ДТП с лосем
Опубликована: Сегодня 08:30 В Удмуртии на трассе при столкновении легковушки с лосем пострадала маленькая пассажирка. ДТП произошло накануне, 13 июня в 2.50 в Завьяловском районе на 31 километре автодороги «Ижевск-Воткинск».
Водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на лося, перебегавшего проезжую часть дороги. В результате ДТП получила незначительные травмы пассажир автомобиля – девятилетняя девочка.
В ГИБДД отметили, что ребенок находился в детском кресле. Это минимизировало тяжесть травм при дорожно-транспортном происшествии.