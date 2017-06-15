Главред «Удмуртской правды» прокомментировала приход правоохранителей

Опубликована: Сегодня 18:11

фото: susanin.news
Главный редактор газеты «Удмуртская правда» Марина Майорова рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин», что оперативные мероприятия в редакции не отразятся на деловой репутации издания. Какое именно силовое ведомство республики проводило проверочные мероприятия в редакции газеты в среду, 14 июня, она называть не стала.

«Почвы для домыслов и догадок нет. Есть определенный запрос на получение информации от редакции газеты «Удмуртская правда». В связи с этим сегодня действительно состоялся визит правоохранительных органов, с чем он был связан и какого рода информация их интересовала конкретно, я сказать сейчас действительно не могу», - пояснила Майорова.

По мнению редактора, «деловая репутация издания <…> ни в коем случае не должна пострадать, потому что оснований для этого нет». Кроме того, Марина Майорова считает, что случившееся не отразится на проведении 100-летнего юбилея газеты в октябре этого года.

«На предстоящий юбилей «Удмуртской правды», 100-летие, которое будет отмечаться в октябре, я думаю, эта ситуация никак не повлияет. Я уверена в этом, что она никак не повлияет, оснований для этого нет <…> Сегодня мы делаем газету, газета выйдет как обычно, в своем обычном режиме. Потому что рабочий процесс и газета для нас самое главное», - рассказала главред «Удмуртской правды».

Напомним, ранее руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики Алексей Воронцов рассказал информагентству «Сусанин», что в редакции газеты «ведется проверка, поднимаются документы».


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