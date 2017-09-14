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PornHub установил, что рыжие выходят из моды, а оргии с извращениями наоборот
Опубликована: 15 Июня 2017 г. 09:11
Крупнейший в мире сайт для взрослых PornHub, празднующий в этом году 10-летний юбилей рассказал о предпочтениях посетителей ресурса, сообщает New York Magazine.
Согласно статистике, любители порно, родившиеся после 1981 года, предпочитают видео с актерами, переодетыми в костюмы известных персонажей. Дамам интересно лесбийское видео. Вместе с тем, из моды выходят рыжеволосые порно-актрисы. Теперь их смотрят всего 6,5 минут вместо прежних 11-ти.
Статистика ресурса подтвердила и давнее наблюдение, что самое популярное время для просмотра порно — полночь. Интересно, что среди любителей блудливых фильмов дорстаточно много романтиков - трафик сайта снижается на 17 процентов в День святого Валентина, а в канун Рождества он падает на 45 процентов. Но интересно, что уже ранним утром Рождества посещаемость сайта растет аж на 34 процента.Аналитики PornHub также установили связь между текущими событиями, информационными трендами и порно. Например в 2012 году во время бума йоги вырос спрос на йога-порно. После смерти Фиделя Кастро стало популярнее видео про кубинских служанок. После того как было объявлено о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, трафик PornHub вырос на десять процентов. В январе американские СМИ рассказали об оргии, якобы устроенной Трампом в отеле «Ритц Карлтон», в процессе которой практиковался сексуальный акт с мочеиспусканием - для PornHub'а это означало рост просмотров подобного видео на 289 процентов.
PornHub — крупнейший по посещаемости порносайт в интернете. Ресурс содержит около 10 миллионов видео, ежедневно его посещает около 75 миллионов пользователей. Роскомнадзор блокировал этот ресурс, но после проделанной владельцами сайта работы, работа сайта в России была возобновлена.