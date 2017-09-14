PornHub установил, что рыжие выходят из моды, а оргии с извращениями наоборот

Опубликована: 15 Июня 2017 г. 09:11

Крупнейший в мире сайт для взрослых PornHub, празднующий в этом году 10-летний юбилей рассказал о предпочтениях посетителей ресурса, сообщает New York Magazine.

Согласно статистике, любители порно, родившиеся после 1981 года, предпочитают видео с актерами, переодетыми в костюмы известных персонажей. Дамам интересно лесбийское видео. Вместе с тем, из моды выходят рыжеволосые порно-актрисы. Теперь их смотрят всего 6,5 минут вместо прежних 11-ти.

Статистика ресурса подтвердила и давнее наблюдение, что самое популярное время для просмотра порно — полночь. Интересно, что среди любителей блудливых фильмов дорстаточно много романтиков - трафик сайта снижается на 17 процентов в День святого Валентина, а в канун Рождества он падает на 45 процентов. Но интересно, что уже ранним утром Рождества посещаемость сайта растет аж на 34 процента.

Аналитики PornHub также установили связь между текущими событиями, информационными трендами и порно. Например в 2012 году во время бума йоги вырос спрос на йога-порно. После смерти Фиделя Кастро стало популярнее видео про кубинских служанок. После того как было объявлено о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, трафик PornHub вырос на десять процентов. В январе американские СМИ рассказали об оргии, якобы устроенной Трампом в отеле «Ритц Карлтон», в процессе которой практиковался сексуальный акт с мочеиспусканием - для PornHub'а это означало рост просмотров подобного видео на 289 процентов.PornHub — крупнейший по посещаемости порносайт в интернете. Ресурс содержит около 10 миллионов видео, ежедневно его посещает около 75 миллионов пользователей. Роскомнадзор блокировал этот ресурс, но после проделанной владельцами сайта работы, работа сайта в России была возобновлена.