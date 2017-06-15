Опубликована: Сегодня 09:56



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

В Удмуртии на автодороге Завьялово-Каменное временно закроют движение транспорта. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии, с 26 июня по 1 августа 2017 года этот участок трассы будут ремонтировать.Водителям предлагают следующие пути объезда:- обход Ижевска на подъездной автодороге к Перми;- окружная Ижевска, участок объездной от автодороги Ижевск-Аэропорт до автодороги Ижевск-Воткинск, «(Завьялово-Гольяны)-(Ижевск-Аэропорт)», (Ижевск-Аэропорт)-Завьялово, Ижевск-Аэропорт, Завьялово-Гольяны.