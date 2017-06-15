|
Включение на прямую линию с Владимиром Путиным могут организовать из Ижевска
Опубликована: Сегодня 10:43 Жители порядка десятка городов и сел России смогут задать свой вопрос президенту Владимиру Путину. В их число могут попасть и жители Ижевска, пишет РБК. Кроме того, к главе государства посредством телемоста, скорее всего, обратятся жители Югры, Уфы, Ростова-на-Дону, Апатитов, Санкт-Петербурга, подмосковной Балашихи, ханты-мансийского города Нягань и села Краснополка Ульяновской области.
Именно на прямые включения и ответы на вопросы из соцсетей может быть сделан основной упор в ходе прямой линии, уточнял собеседник РБК, близкий к ее организаторам.
Кто будет принимать участие в прямых включениях и о чем будут спрашивать президента, не известно. В регионы для обеспечения телемоста направлены корреспонденты. Они участвуют в организации процесса и помогают людям кратко и просто сформулировать свои вопросы.
«Технический» инструктаж проходят и те, кто приехал на прямую линию в Москву из разных регионов, — зрители, которые будут находиться в одной эфирной студии с президентом в Гостином дворе. Им, например, запретили брать руками микрофон, пить много воды или надевать одежду в полоску. Среди тех, кто будет присутствовать в студии экологи из Иркутской области, представители поисковых отрядов, сотрудники общественных организаций, занимающихся проблемами материнства и детства. Кроме того, приглашены также бизнес-омбудсмен Борис Титов, бывший министр финансов Алексей Кудрин, политик Ирина Хакамада, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков.
Загрузка...