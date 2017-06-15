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В Ижевске вынесли приговор бизнесмену Рауфу Кутдузову
Опубликована: Сегодня 11:36 Первомайский районный суд Ижевска признал виновным бизнесмена Рауфа Кутдузова виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере и вынес приговор. Об этом из зала суда сообщает корреспондент информагентства «Сусанин».
«Суд считает доказанным, что денежные средства передавались Кутдузовым именно в качестве взятки», - говорится в решении. Учитывая все смягчающие обстоятельства, а также возраст бизнесмена, суд приговорил его к 1 году 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
При этом в срок зачтется время, проведенное Кутдузовым в СИЗО. Таким образом, под стражей мужчина останется еще на 11 дней. Кроме того, бизнесмена обязали выплатить штраф в размере 7,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Как рассказал корреспонденту информагентству «Сусанин» адвокат Кутдузова Александр Семин, он пока не обговаривал с подзащитным вопрос обжалования приговора. «Если прокуратура не будет подавать, то мы это сможем сделать. Но, так или иначе, адвокаты зависимы от позиции подзащитного. Мы ее не обсуждали. Если прокуратура будет, то, конечно, будем настаивать на продолжении борьбы», - отметил Семин.
Напомним, ранее защита бизнесмена попросила суд ограничиться сроком, который он уже отсидел в СИЗО. Кутдузов частично признал свою вину. Бизнесмен заявил, что с марта по май 2016 года действительно подкупал чиновников, но до того времени «не знал», что дает взятки. Гособвинитель запросил для ижевского бизнесмена 6 лет лишения свободы и штраф в размере 16,2 млн рублей.
Рауфа Кутдузова задержали в Ижевске в мае 2016 года. Вместе с ним задержали двух сотрудников Первомайской администрации. Они являлись членами административной комиссии, которая рассматривала протоколы о нарушениях управляющих компаний Ижевска. Следствие предполагает, что в августе 2015 года они получили взятку от представителей «Единой УК». В отношении двух мужчин возбудили уголовные дела по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса России («Получение взятки»).
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