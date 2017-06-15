Концерты Николая Расторгуева и группы Любэ в Удмуртии 16 и 17 июня 2017 не состоятся

Опубликована: Сегодня 12:30



Фото: Олег Никишин /«Коммерсантъ» Фото: Олег Никишин /«Коммерсантъ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед концертом в Туле, сообщил сайт Лента.

В понедельник, 12 июня, в Туле должно было состоятся выступление, но перед началом концерта у 60-летнего Николая Расторгуева произошел приступ аритмии. Его срочно госпитализировали. Сейчас известно, что артист чувствует себя хорошо, угрозы для жизни нет.

Сорвались выступления группы «Любэ» и в Удмуртии. 16 июня группа должна выступить в Глазове, а 17 июня – на фестивале «Бабушкина дача» под Ижевском.

Концерт в Глазове может быть на сентябрь, сообщает КП.ru, а выступление на «Бабушкиной даче» - отменено. Расторгуева заменили на Константина Никольского из группы «Воскресенье».



