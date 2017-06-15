Приставы Удмуртии подвели итоги профилактического мероприятия «Должник»

Опубликована: Сегодня 13:03

фото: fssprus.ru
Приставы Удмуртии подвели итоги 1 этапа профилактического мероприятия «Должник», которое прошло с 5 по 14 июня с целью выявления и привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа.

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, в рамках которого проверено 56 автовладельцев, из них 11 должникам вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю, на два транспортных средства наложен арест, одно авто изъято.

Дежурство в аэропорту и на железнодорожном вокзале Ижевска с сотрудниками ижевского линейного отдела МВД России на транспорте также принесло свои результаты. В аэропорту проверено 72 пассажира, восьмерым должникам выписаны требования о явке. На ж/д вокзале на наличие задолженности по административным штрафам проверено 63 гражданина, семеро оказались в базе должников, им выписаны требования о явке.

При проверке имущества должников по местам их проживания совместно с сотрудниками полиции выявлено два автомобиля, собственники которых имеют неоплаченные штрафы на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере 30 тыс рублей. Оба авто арестованы и изъяты.



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