Приставы Удмуртии подвели итоги профилактического мероприятия «Должник»

Опубликована: Сегодня 13:03



фото: fssprus.ru фото: fssprus.ru

Судебные приставы провели совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, в рамках которого проверено 56 автовладельцев, из них 11 должникам вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю, на два транспортных средства наложен арест, одно авто изъято.Дежурство в аэропорту и на железнодорожном вокзале Ижевска с сотрудниками ижевского линейного отдела МВД России на транспорте также принесло свои результаты. В аэропорту проверено 72 пассажира, восьмерым должникам выписаны требования о явке. На ж/д вокзале на наличие задолженности по административным штрафам проверено 63 гражданина, семеро оказались в базе должников, им выписаны требования о явке.При проверке имущества должников по местам их проживания совместно с сотрудниками полиции выявлено два автомобиля, собственники которых имеют неоплаченные штрафы на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в размере 30 тыс рублей. Оба авто арестованы и изъяты.