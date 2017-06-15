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Видео с проезжающим по тротуару Лексусом взбудоражило пользователей соцсети
Опубликована: Сегодня 13:47 Житель Ижевска снял и выложил в соцсети видео, в котором в главной роли выступает наглый водитель престижной иномарки, разъезжающий по тротуару.
На видеозаписи видно, как внедорожник Лексус вальяжно едет вдоль дома 115 ул.Кирова в сторону ул.Пушкинской, раздвигая пешеходов и нарушая тем самым Правили дорожного движения. Пользователи соцсети надеются, что такое нарушение не останется безнаказанным и на него обратят внимание сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, это не первый случай, когда водители дорогих иномарок нарушают ПДД, разъезжая по пешеходной дорожке.
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