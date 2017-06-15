Будут ли теплоходы в Ижевске курсировать до Воложки, станет ясно лишь в июле

Опубликована: Сегодня 14:33



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Точное заключение о том, готов ли причал принимать теплоходы, дадут в начале июля. И тут есть несколько вариантов развития: либо специалисты скажут, что сваи выдержат и можно продолжать эксплуатацию, либо неутешительный вариант - причал закроют на ремонт. Проведут конкурс на выбор компании, которая будет проводить работы.- Приняли решение, что несущая способность свай не соответствует нормам, поэтому временно прекратили эксплуатацию, - рассказывает заместитель начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Ижевска Николай Романов. - Недавно заключили договор с организацией, которая детально обследует причал и выдаст заключение. По нему уже будет видно - откроем его или нет. Если полностью менять сваи, то это нужно весь причал демонтировать и делать заново. Как один из возможных вариантов - сделать бандажирование свай с соответствующим армированием и нагнетанием бетона.Есть несколько версий разрушения пристани, одна из них - нагрузка от «парковки» теплоходов, другая - ледостав. Весной, когда снижается уровень воды в пруду, происходит подвижка льда, он давит на сваи и они начинают разрушаться. К тому же, капитальный ремонт причала делали очень давно.Фото предоставлено редакции «Комсомольская Правда - Ижевск» управлением.