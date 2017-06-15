Катамаран так и не утонул на пруду Ижевска, когда его захлестнула большая волна

Опубликована: Сегодня 16:54



Фото Ижевск Онлайн Фото Ижевск Онлайн

На пруду Ижевска новый катамаран частично ушёл под воду вместе с катавшимися на нём людьми. Катамаран просто захлестнуло большой волной. Вода заполнила ту его часть, где находятся ноги пассажиров и образовался крен.

Очевидцы выложили в социальных сетях фото буксировки спасателями накренившегося катамарана.

- Беспокоиться не о чем, катамаран в принципе утонуть не может. Внутри его конструкции не просто воздух, там пенопласт. Даже если он и уйдёт под воду, то всё равно останется на поверхности, - прояснила ситуацию директор новой лодочной станции Ижевска Наталья Вохминцева в разговоре с журналистом КП.ru. Кроме того, на лодочной станции на каждую лодку и катамаран есть паспорт качества от производителя, который производил их испытания. Любой желающий может ознакомиться с этими сертификатами.

После звонка по мобильному телефону катер со спасателями эвакуировал пассажиров, а катамаран был отбуксирован к лодочной станции.



